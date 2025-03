Oscars werden in Hollywood verliehen

In Hollywood werden am Sonntag (01.00 Uhr MEZ in der Nacht auf Montag) die Oscars verliehen. Mit den meisten Nominierungen geht bei der 97. Oscar-Verleihung der Musical-Thriller "Emilia Pérez" ins Rennen: Der in Frankreich produzierte Film über einen mexikanischen Drogenbaron, der ein neues Leben als Frau beginnen will, ist in 13 Kategorien für den wichtigsten US-Filmpreis nominiert.