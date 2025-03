Verdächtiger nach Bombendrohungen weiter auf freiem Fuß

Die Staatsanwaltschaft in St. Gallen habe das Verfahren noch nicht übernommen. Es seien noch weitere Unterlagen aus Österreich ausständig, hieß es aus St. Gallen. Von Seiten der in Österreich involvierten Anklagebehörde in Linz wurde betont, dass zuletzt am 12. Februar "Unterlagen mit dem neuerlichen Ersuchen um Übernahme des Verfahrens bezogen auf vier Drohschreiben verschickt wurden", wie eine Sprecherin mitteilte. Derzeit sei gerade ein Zwischenbericht in Linz in Arbeit, der dann wohl ebenfalls Richtung St. Gallen übermittelt werde.