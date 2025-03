Motorschlitten auf Rodelbahn in Hainzenberg abgebrannt

Ein Motorschlitten ist in der Nacht auf Sonntag in Hainzenberg in Flammen aufgegangen. Wie die Polizei berichtet, fing das Fahrzeug zu brennen an, als ein Angestellter eines Gastronomiebetriebes gegen 3 Uhr auf der Rodelbahn Gerlosstein talwärts fuhr. Der Lenker alarmierte die Feuerwehr.