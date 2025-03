Nach Eklat im Weißen Haus: Westliche Spitzenpolitiker beraten in London über Ukraine-Krieg

Nach dem Eklat mit US-Präsident Donald Trump wurde der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in London empfangen. Am Sonntag wird dort die Lage im Ukraine-Krieg besprochen.

London – Mehr als ein Dutzend westliche Staats- und Regierungschefs sowie die Spitzen von EU und NATO beraten am Sonntag in London über die Lage im Ukraine-Krieg. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj traf bereits am Vortag in London ein, wo ihn Premierminister Keir Starmer nach dem Eklat mit US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus demonstrativ herzlich willkommen hieß. Großbritannien gewährte der Ukraine einen Milliardenkredit zur Stärkung seiner Verteidigung.