Die letzte Hürde zur Dreierkoalition: NEOS stimmen heute über Regierungsprogramm ab

Am Sonntag entscheidet die NEOS-Basis über die Zustimmung zum schwarz-rot-pinken Regierungsprogramm und das Personalpaket. Über 1500 Mitglieder sind wahlberechtigt. Eine Entscheidung wird am Nachmittag erwartet.

Wien – Auch wenn die Dreierkoalition aus ÖVP, SPÖ und NEOS ihr Programm samt Personalia bereits öffentlich vorgestellt hat, hat sie am Sonntag noch eine letzte Hürde zu nehmen. Bei einer Mitgliederversammlung in der Ballonhalle im Arsenal muss die NEOS-Parteiführung sich den Sanctus ihrer Mitgliederversammlung holen. Laut Parteistatut ist eine Zweidrittel-Mehrheit nötig, die Teilnahme ist vor Ort oder digital möglich.

Regierungsprogramm und Personalpaket waren bereits am Donnerstagabend im 30-köpfigen erweiterten Bundesparteivorstand abgesegnet worden – und zwar einstimmig. Dabei hatte es im Vorfeld durchaus kritische Stimmen gegeben.

Bei ÖVP und SPÖ hat der jeweilige Vorstand bereits am Freitag Regierungsprogramm und Ministerliste zugestimmt. Sagen auch die NEOS Ja, stünde einer Angelobung durch Bundespräsident Van der Bellen am Montag nichts mehr im Weg. Die Regierungserklärung im Nationalrat könnte dann am Freitag folgen.