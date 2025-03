Kleine Kombi-Sensation: Hirner eroberte die Bronzemedaille

Lisa Hirner hat in Trondheim überraschend Bronze im Normalschanzenbewerb gewonnen und den österreichischen Kombiniererinnen die erste Frauen-Einzel-Medaille bei Weltmeisterschaften beschert. Die Steirerin lief am Sonntag nach Mixed-Team-Bronze zur ihrer zweiten Medaille bei den Titelkämpfen in Norwegen und ihrer dritten insgesamt.