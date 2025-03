SUV rammte in Außervillgraten anderen Wagen und fuhr weiter: Zeugen gesucht

Nach Zeugen eines Autounfalls in Außervillgraten sucht aktuell die Polizei. Zwei Personen wurden dabei laut Polizei verletzt, ein Lenker beging Fahrerflucht.

Zu dem Unfall kam es am Sonntag gegen 17 Uhr: Ein 54-jähriger Autofahrer war bergwärts unterwegs, auf dem Beifahrersitz saß seine 52-jährige Ehefrau. Wegen der winterlichen Straßenverhältnisse hielt der Mann in einer Ausweiche einer scharfen Kurve an, um Schneketten zu montieren.