Die ersten Preisträger der Oscar-Gala stehen fest

Bei den Hauptdarstellerinnen führt laut den Hollywood-Auguren Demi Moore für ihre Rolle im Horrorthriller "The Substance" - bis dato mit dem Sieg in der Kategorie Make-up und Haare gewürdigt - das Rennen an. Der 62-jährigen Hollywoodveteranin könnte wohl allenfalls die erst 25-jährige Mikey Madison gefährlich werden, die für ihre freizügige Rolle als Sexarbeiterin in der Komödie "Anora" nominiert wurde. Bei den Männern haben Adrien Brody als Holocaustüberlebender und Architekt in "Der Brutalist" und Timothée Chalamet als Bob Dylan in "Like A Complete Unknown" die besten Chancen.