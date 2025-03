Indie-Komödie "Anora" räumt bei den 97. Oscars ab

Mit fünf Ehrungen bei sechs Nominierungen lag die Produktion damit klar an der Spitze des Feldes. Auf immerhin drei Oscars brachte es das Monumentalwerk "Der Brutalist" von Jungregisseur Brady Corbet. Die fiktive Biografie eines Architekten und Holocaustüberlebenden brachte Adrien Brody seinen zweiten Hauptdarsteller-Oscar nach "Der Pianist". Und auch in den Sparten Soundtrack und Kamera holte sich "Der Brutalist" die Auszeichnungen.

Immerhin eine seiner acht Nominierungen konnte der Thriller "Konklave" des österreichisch-schweizerischen Regisseurs Edward Berger in eine Trophäe umsetzen - die für das beste adaptierte Drehbuch. Als bester Animationsfilm wurde mit "Flow" erstmals überhaupt ein Film aus Lettland gewürdigt, der auch in der Sparte Auslandsoscar nominiert war. Hier obsiegte aber das Drama "I'm Still Here", das somit erstmals Brasilien die Ehrung einbrachte. Gänzlich leer ungeachtet acht Nominierungen ging indes die Bob-Dylan-Biografie "Like A Complete Unknown" aus.

Moderiert wurde die Gala in Hollywood heuer erstmals von Comedian Conan O'Brien, der seinen Part klassisch anlegte. Mit Spannung war im Vorfeld erwartet worden, wie politisch sich der Abend angesichts der neuerlichen Präsidentschaft von Donald Trump gestalten wird. Und die Antwort ist: moderat. Der israelische Regisseur Yuval Abraham unterstrich nach seinem Gewinn in der Dokumentarfilm-Sparte mit "No Other Land", dass es einer politischen Lösung für das Zusammenleben der Palästinenser und Israelis bedürfe, die aber von der US-amerikanischen Außenpolitik blockiert werde. Und Präsentatorin Daryl Hannah grüßte das Auditorium im Dolby Theatre mit "Slava Ukraini". Präsenter waren da die verheerenden Großfeuer in Los Angeles vom Jänner. Eröffnet wurde die Gala mit Filmausschnitten samt L.A.-Bezug und dem Schriftzug "We Love L.A.". Und im Verlauf wurden Vertreter der beteiligten Feuerwehren auf offener Bühne begrüßt.