Jetzt im Livestream: Die neue Bundesregierung wird angelobt

ÖVP-Chef Stocker führt die erste echte Dreierkoalition Österreichs an. Die NEOS hatten erst am Sonntag den Weg frei gemacht. Im Parlament musste für die große Regierung erst Platz geschaffen werden. Wir übertragen die Angelobung heute ab 11 Uhr im Livestream.

Wien – An Tag 155 nach der Nationalratswahl ist es am Montag so weit: Um 11 Uhr wird Bundespräsident Alexander Van der Bellen die Mitglieder der künftigen türkis-rot-pinken Bundesregierung angeloben.