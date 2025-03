Ein Schutzbrief für alle Fälle

Es gibt Situationen, in denen muss schnell und unbürokratisch geholfen werden. So wie bei einem Unfall oder einer unvorhergesehenen Erkrankung im In- und Ausland. Hier gilt es so rasch wie möglich eine Krankenrückholung zu organisieren. Die Schutzbrief-Nothilfe kann auf jahrelange Erfahrung und eigene Schutzbrief-Ärztinnen und -Ärzte mit Spezialwissen zur Reisemedizin und Know-how zu medizinischen Transporten zurückgreifen.