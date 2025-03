Frau Magistra wird Lehrling und startet durch

Die Atmosphäre in der Werkshalle des Ausbildungszentrums Metall des BFI Tirol in Wattens lässt sich am besten durch die gelassene Betriebsamkeit beschreiben. An die 20 Lehrlinge stehen an den verschiedenen Maschinen. Mitten drin arbeitet Caroline konzentriert an einem Werkstück, das einmal ein Teil einer Prüfarbeit werden soll. Die 54-Jährige hat einen ungewöhnlichen Karriereschritt gewagt. Als studierte Historikerin mit einem Magister der Philosophie in der Tasche und nach einer jahrelangen Berufslaufbahn als Büroleiterin in verschiedenen Branchen hat sie sich vor einem Jahr für eine Ausbildung zur klassichen Metallbearbeiterin entschieden.