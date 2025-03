Vorläufiger Höhepunkt der Grippewelle in Österreich überschritten

Der vorläufige Höhepunkt der Grippewelle dürfte überschritten sein. Das teilte das Zentrum für Virologie der MedUni Wien am Montag mit. „Die Aktivität von Influenza A(H1N1)pdm09 ist abnehmend, die Zahl der Neuinfektionen von Influenza B (Victoria) aber weiterhin konstant hoch. Insgesamt jedoch zeigen die Zahlen des Sentinelnetzwerks einen rückläufigen Trend“, hieß es in einer Aussendung. Es sei jedoch weiterhin mit einem hohen Infektionsgeschehen zu rechnen. Die gute Nachricht: Die zirkulierenden Viren entsprechen den für den heurigen Impfstoff ausgewählten Virusstämmen – sprich: Die Impfung wirkt.

Auch im restlichen Europa herrscht weiterhin eine hohe Virusaktivität. In den meisten Regionen kann vom Erreichen der Plateauphase gesprochen werden (Frankreich, Italien, Benelux-Staaten), während Deutschland in Kalenderwoche 8 (18. bis 23. Februar) noch einmal Zuwachs verzeichnen musste. Auch die USA melden das Überschreiten des Höhepunkts der Grippewelle mit rückläufigen Zahlen in den meisten Regionen.

Die Grippewelle startet in Österreich in der Regel im Dezember oder Anfang Jänner, mit dem Höhepunkt im Februar. Dieses Mal war sie etwas früher ausgerufen worden als in der vergangenen Saison, wo es direkt nach den Weihnachtsferien so weit war. In der Saison 2022/23 hatte es nach den ersten beiden Corona-Wintern eine ungewöhnlich starke und lange Grippe-Saison gegeben. (TT.com)