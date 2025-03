Benefiz-Matinée der Tiroler Festspiele zugunsten CONCORDIA

Gleichzeitig Gutes tun und sich von wunderbaren Klängen verzaubern lassen? Das ermöglichen die Tiroler Festspiele Erl am Sonntag, 13. April mit einer zum 6. Mal stattfindenden Benefiz-Matinée zugunsten CONCORDIA. Die Hilfsorganisation unterstützt besonders benachteiligte Kinder und Jugendliche in den Ländern Rumänien, Bulgarien, Moldau, Kosovo und in Österreich auf ihrem Weg in ein eigenverantwortliches Leben.