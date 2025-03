21-jähriger Garde-Rekrut mit Verdacht auf Hirnhautentzündung verstorben

Der Rekrut hatte gerade seine Grundausbildung abgeschlossen, die neue Uniform und Ausrüstung erhalten und wäre nun zum Paradeexerzieren gekommen. Er war seit 7. Jänner bei der Garde. Vor einer Woche meldete er sich mit sehr hohem Fieber im Krankenrevier der Wiener Maria-Theresien-Kaserne. In Begleitung eines Rettungssanitäters wurde er ins Sanitätszentrum Ost in Stammersdorf überstellt. In weiterer Folge wurde er in die Klinik Landstraße gebracht. Dort sei er nun verstorben. „Wir wurden heute von seinem Tod verständigt“, erklärte der Sprecher, der jedoch keine genauen Angaben zum Todeszeitpunkt des Mannes machte.