Briefmarke wird teurer: So viel kostet das Porto in Österreich ab Mai

Wien – Die österreichische Post AG hebt die Portokosten für Briefe an. Der bisherige Tarif „Eco-Brief“ mit einer Zustellung in zwei bis drei Tagen wird zum Standardprodukt. Der Preis für das kleinste Brief-Format steigt ab Mai von 0,95 auf 1 Euro, die Zustellung am nächsten Werktag kostet für alle Formate 30 Cent zusätzlich. Die teilstaatliche Post sprach in ihrer Aussendung von einer Vereinfachung der Produktstruktur.