Auto raste in Mannheim in Menschenmenge: Mehrere Tote und Schwerverletzte

In Mannheim im deutschen Bundesland Baden-Württemberg ist am Montag ein Auto in eine Menschenmenge gerast. Es soll mindestens zwei Todesopfer geben. Wie deutsche Medien berichteten, fuhr ein schwarzer SUV kurz nach 12 Uhr vom Wasserturm direkt auf den Paradeplatz zu und erfasste in der Fußgängerzone mehrere Personen. Der Lenker wurde festgenommen, wie die Polizei bestätigte. Eine weitere Gefahrenlage wird jedoch nicht ausgeschlossen.

In den vergangenen Wochen hatte es mehrere Anschläge gegeben, bei denen Fahrzeuge in eine Menschenmenge gefahren waren. Im Dezember kamen in Magdeburg sechs Menschen ums Leben, als ein inzwischen 50 Jahre alter Arzt über den Weihnachtsmarkt gerast war. Mitte Februar war ein Mann mit seinem Fahrzeug in eine Gruppe von Demonstranten in München gefahren. Dabei kamen eine junge Frau und ein Kind ums Leben.