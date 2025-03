Auto raste in Mannheim in Menschenmenge: Zwei Tote und mehrere Schwerverletzte

In Mannheim im deutschen Bundesland Baden-Württemberg ist am Montag ein Auto in eine Menschenmenge gerast. Es soll mindestens zwei Todesopfer geben. Wie deutsche Medien berichteten, fuhr ein Pkw kurz nach 12 Uhr vom Wasserturm direkt auf den Paradeplatz zu und erfasste in der Fußgängerzone mehrere Personen. Der Lenker wurde festgenommen, wie die Polizei bestätigte. Eine weitere Gefahrenlage wird jedoch nicht ausgeschlossen.

📽️ Video | Fahrzeug in Menschenmenge gefahren

Derzeit ist unklar, ob es sich um einen Unfall oder einen Anschlag handelt. Einem Reporter der Nachrichtenagentur dpa zufolge waren am Ort des Geschehens Trümmer zu sehen und eine Person lag abgedeckt unter einer Plane. Wie Bild.de berichtet, wurden zwei Personen getötet und 25 verletzt – 15 von ihnen schwer.

Rettungskräfte stehen bei einem Großeinsatz der Polizei in der Mannheimer Innenstadt. © APA/dpa/René Priebe

Polizei und Rettungskräfte sind mit einem Großaufgebot vor Ort. Auch ein Hubschrauber soll über der Stadt kreisen. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, sagte ein Polizeisprecher. Angaben zu einem möglichen Täter oder zu Hintergründen könne man aber noch nicht mitteilen.

Die Bevölkerung wurde aufgerufen, das Stadtgebiet zu meiden. Die Bürger sollten sich in geschlossenen Räumen aufhalten. Der Innenstadtbereich sei weiträumig geräumt worden. Vom Innenministerium Baden-Württemberg wurde ein Notfallalarm ausgelöst. Die Intensivstation der Universitätsklinik soll Katastrophenalarm ausgerufen haben. Derzeit werde alles für einen möglichen Massenunfall mit Verletzten vorbereitet, hieß es. Im Klinikum sei sofort der Katastrophen- und Einsatzplan umgesetzt worden, mit dem die Versorgung von Verletzten vorbereitet wird. Es seien insgesamt acht Traumateams bereitgestellt worden, sowohl für Erwachsene als auch für Kinder.

„Verschiebbare Operationen, die noch nicht begonnen hatten, wurden umgehend vom Operationsplan genommen, um zusätzliche Operationskapazitäten zu schaffen“, teilte die Uniklinik mit. Es seien auch die Kapazitäten auf den Intensivstationen verstärkt worden.

Innenministerin brach Karnevalsbesuch ab

Die deutsche Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat wegen der Ereignisse in Mannheim ihre Teilnahme am Rosenmontagszug in Köln vorzeitig abgebrochen. Die Ministerin werde laufend unterrichtet, teilte ein Sprecher mit.

„Die Rettung von Menschenleben, Versorgung von Verletzten und die ersten Ermittlungen durch die Behörden in Mannheim stehen jetzt im Vordergrund“, fügte er hinzu.

Mehrere Anschläge in den vergangenen Wochen

In den vergangenen Wochen hatte es mehrere Anschläge gegeben, bei denen Fahrzeuge in eine Menschenmenge gefahren waren. Im Dezember kamen in Magdeburg sechs Menschen ums Leben, als ein inzwischen 50 Jahre alter Arzt über den Weihnachtsmarkt gerast war. Mitte Februar war ein Mann mit seinem Fahrzeug in eine Gruppe von Demonstranten in München gefahren. Dabei kamen eine junge Frau und ein Kind ums Leben.

Mannheim liegt im Norden Baden-Württembergs an der Grenze zu Hessen und Rheinland-Pfalz. Die Stadt ist mit rund 320.000 Einwohnern die zweitgrößte Stadt Baden-Württembergs. (TT.com, APA/dpa)