Auto raste in Menschenmenge: Zwei Tote und mehrere Verletzte in Mannheim

Am Rosenmontag raste ein Lenker mit einem Kleinwagen in eine Menschenmenge in Mannheim. Mindestens zwei Personen wurden getötet, mehrere liegen mit schweren Verletzungen im Krankenhaus. Der Fahrer, ein 40-jähriger Deutscher, wurde festgenommen.

Mannheim – In Mannheim im deutschen Bundesland Baden-Württemberg ist am Rosenmontag ein Auto in eine Menschenmenge gerast. Es soll mindestens zwei Todesopfer geben. Wie Augenzeugen berichteten, soll der Pkw kurz nach 12 Uhr vom Friedrichsring kommend in die mehrere Hundert Meter lange Einkaufsstraße Planken gerast sein und auf Höhe des Paradeplatzes mehrere Passanten an- oder umgefahren haben.

Auf den Planken und rund um den Wasserturm fand ein Fasnachtsmarkt mit Dutzenden Imbissbuden und Fahrgeschäften statt. Bei dem festgenommenen Lenker handelt es sich nach Angaben von Innenminister Thomas Strobl (CDU) um einen 40-jährigen Deutschen mit Wohnsitz in Rheinland-Pfalz. Auf Fotos ist der völlig demolierte Kleinwagen zu sehen.

Das Auto wird von Mitgliedern der Spurensicherung untersucht. © APA/AFP/SASCHA SCHUERMANN

Nach Angaben der Mannheimer Polizei handelte der Tatverdächtige als Einzeltäter. Er sei im Rahmen der laufenden Fahndung festgenommen worden. Hinweise auf einen zweiten Täter hätten sich nicht bestätigt. "Es besteht aktuell keine Gefahr für die Bevölkerung", erklärte die Polizei. Diese hatte seit Montagmittag eine "lebensbedrohliche Einsatzlage" gemeldet und davor gewarnt, sich im Innenstadtbereich von Mannheim aufzuhalten. Am Nachmittag wurde Entwarnung gegeben.

Kind unter den Verletzten

In der Universitätsklinik Mannheim wurden drei der Verletzten behandelt, darunter ein Kind. Den Angaben zufolge wurden sie "mit einer hohen medizinischen Dringlichkeit eingestuft" und akutmedizinisch versorgt. Auch eine Notfallbetreuung unter anderem durch die Klinikseelsorge wurde in der Universitätsklinik eingerichtet.

Das Geschehen spielte sich nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei in der Mittagszeit um kurz nach 12.00 Uhr ab. Der Tatverdächtige soll mit seinem Auto durch die Mannheimer Fußgängerzone gefahren sein, ein Tatort war der zentrale Paradeplatz.

Rettungskräfte stehen bei einem Großeinsatz der Polizei in der Mannheimer Innenstadt. © APA/dpa/René Priebe

Zu den möglichen Hintergründen der Tat und dem Motiv des 40-Jährigen machten weder Strobl noch die Polizei Angaben. Strobl erklärte, die Polizei arbeite mit Hochdruck an der Aufklärung. Es gebe keine Hinweise darauf, dass die Tat im Zusammenhang mit einer Faschingsveranstaltung stehe. "Die Ermittlungen stehen noch ganz am Anfang und werden mit Hochdruck geführt", erklärte Strobl. Der Minister will sich gegen 18.30 Uhr an Ort und Stelle äußern.

Die Polizei schaltete ein Hinweistelefon. Zeugen mit sachdienlichen Hinweise zum Tathergang sollten sich dorthin wenden. Zudem sollte ein Hinweisportal freigeschaltet werden, auf dem Zeugen Bild- und Videomaterial für Ermittlungszwecke hochladen können. Gleichzeitig riefen die Ermittler dazu auf, diese Bilder nicht zu teilen. Außerdem warnte die Polizei vor zahlreichen Falschnachrichten im Zusammenhang mit der Tat.

Die Bevölkerung wurde aufgerufen, das Stadtgebiet zu meiden. Die Bürger sollten sich in geschlossenen Räumen aufhalten. Der Innenstadtbereich sei weiträumig geräumt worden. Vom Innenministerium Baden-Württemberg wurde ein Notfallalarm ausgelöst.

Die Universitätsklinik setzte den Katastrophen- und Einsatzplan um, mit dem die Versorgung von Verletzten vorbereitet wird. Es seien insgesamt acht Traumateams bereitgestellt worden, sowohl für Erwachsene als auch für Kinder. „Verschiebbare Operationen, die noch nicht begonnen hatten, wurden umgehend vom Operationsplan genommen, um zusätzliche Operationskapazitäten zu schaffen“, teilte die Uniklinik mit. Es seien auch die Kapazitäten auf den Intensivstationen verstärkt worden.

Innenministerin brach Karnevalsbesuch ab

Die deutsche Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat wegen der Ereignisse in Mannheim ihre Teilnahme am Rosenmontagszug in Köln vorzeitig abgebrochen. Die Ministerin werde laufend unterrichtet, teilte ein Sprecher mit.

„Die Rettung von Menschenleben, Versorgung von Verletzten und die ersten Ermittlungen durch die Behörden in Mannheim stehen jetzt im Vordergrund“, fügte er hinzu.

Fall weckt Erinnerungen

In den vergangenen Wochen hatte es mehrere Anschläge gegeben, bei denen Fahrzeuge in eine Menschenmenge gefahren waren. Im Dezember kamen in Magdeburg sechs Menschen ums Leben, als ein inzwischen 50 Jahre alter Arzt über den Weihnachtsmarkt gerast war. Mitte Februar war ein Mann mit seinem Fahrzeug in eine Gruppe von Demonstranten in München gefahren. Dabei kamen eine junge Frau und ein Kind ums Leben.

Ende Mai vergangenen Jahres hatte zudem auf dem Mannheimer Marktplatz ein mutmaßlicher Islamist fünf Teilnehmer einer Kundgebung der islamkritischen Bürgerbewegung Pax Europa (BPE) sowie einen Polizisten mit einem Messer verletzt. Der 29 Jahre alte Polizist erlag später seinen Verletzungen. Ein anderer Beamter schoss den Angreifer nieder. Die Bundesanwaltschaft geht nach eigenen Angaben davon aus, dass der Angeklagte Sympathien für die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hegt. Der mutmaßliche Täter steht derzeit in Stuttgart vor Gericht.

Mannheim liegt im Norden Baden-Württembergs an der Grenze zu Hessen und Rheinland-Pfalz. Die Stadt ist mit rund 320.000 Einwohnern die zweitgrößte Stadt Baden-Württembergs. (TT.com, APA/dpa)