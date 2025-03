Mann fuhr in Wiener Innenstadt mit gestohlenem Lieferwagen gegen Pestsäule

Wien – Ein Mann ist am Montagabend mit einem gestohlenen Lieferwagen gegen die Pestsäule am Wiener Graben in der Inneren Stadt gefahren. Wie das Unternehmen am Dienstag der APA mitteilte, hatte ein Passant den Klein-Lkw von einer Baustelle in Penzing gestohlen. Polizeisprecher David Pawlik bestätigte auf Anfrage den Diebstahl des Kfz, der um 17.30 Uhr stattfand. Der Mann dürfte mit dem offenbar gestohlenen Klein-Lkw, das bei Arbeiten auf einer Baustelle entwendet wurde, auf den Graben gelangt sein und wollte offenbar weiterfahren.