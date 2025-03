Mann fuhr in Wiener Innenstadt mit Lieferwagen gegen Pestsäule

Wien – Ein Lieferwagen ist am Montagabend gegen die Pestsäule am Wiener Graben in der Inneren Stadt gefahren. Die Polizei bestätigte am Abend entsprechende Medienberichte. Ersten Ermittlungen zufolge war der Fahrer betrunken, ein Terroraspekt wurde ausgeschlossen, wie eine Polizeisprecherin der APA sagte.