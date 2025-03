Stafflach – Eine 42-jährige Frau lenkte ihr Auto am Montagvormittag von Steinach in Richtung Stafflach. Im Bereich einer Baustelle bremste sie vor einer roten Ampel ab und hielt an. Ein nachkommender Lkw-Fahrer (49) bemerkte das zu spät und fuhr auf das Auto der 42-Jährigen auf.