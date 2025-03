Bankomat in Ötztal-Bahnhof gesprengt: Polizei sucht nach Täter

In der Nacht auf Dienstag gegen 2.49 Uhr wurde in Ötztal-Bahnhof ein Bankomat gesprengt. Bilder zeigen, dass sich der Tatort wohl bei der Filiale eines Supermarktes befindet. Sofort leitete die Polizei eine Fahndung ein, um den oder die Täter ausfindig zu machen. Bis dato erfolglos. Die Ermittlungen sind am Dienstag noch im Gange.