Nach Amokfahrt in Mannheim: 40-jähriger mutmaßlicher Täter wird befragt

Am Tag nach der Attacke in Mannheim, bei der ein Mann mit seinem Wagen in eine Menschenmenge raste und zwei Personen tötete, soll der Täter – ein 40-jähriger Deutscher – am Dienstag befragt werden. Erste Hinweise deuten auf eine psychische Erkrankung des Täters.

Mannheim – Einen Tag nach der Todesfahrt von Mannheim soll der des zweifachen Mordes verdächtige 40-Jährige am Dienstag befragt werden. Der aus Ludwigshafen stammende Deutsche, der sich bei der Festnahme mit einer Schreckschusspistole in den Mund geschossen hatte, befindet sich nicht mehr im Spital, sondern in Polizeigewahrsam. „Wir werden ihn heute vernehmen“, sagte der Chef des Landeskriminalamtes, Andreas Stenger. Man erhofft sich Erkenntnisse über das Motiv der Tat.

Der Verdächtige soll am Rosenmontag mit einem Wagen mit einer laut Stenger „irren“ Geschwindigkeit Hunderte Meter weit durch die Mannheimer Fußgängerzone gerast sein. Auf Höhe des Paradeplatzes rammte das Auto mehrere Passanten. Der Fahrer steuerte den Wagen nach Überzeugung der Ermittler bewusst auf seine Opfer zu. Er wurde kurze Zeit später festgenommen. Der Mann ist laut Polizei mehrfach vorbestraft.

Kein extremistischer Hintergrund

Die Todesfahrt hatte nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler keinen extremistischen oder religiösen Hintergrund. Die Motivation könne eher in der Person des Täters begründet sein, erklärte Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU). Die Staatsanwaltschaft verwies auf Anhaltspunkte für eine psychische Erkrankung des Täters, weshalb sich die Ermittler auf diesen Aspekt konzentrieren.

Die Ermittler haben bis in die späten Abendstunden des Rosenmontags die Wohnung des Festgenommenen in Ludwigshafen (Rheinland-Pfalz) durchsucht. Auch ein im Auto des Todesfahrers entdeckter Zettel beschäftigt die Ermittler. Auf diesem sind Bleistiftskizzen zu sehen. Notiert sind demnach in etwas krakeliger Schrift Geschwindigkeit und Fahrt. Die Ermittler müssen jetzt prüfen, inwieweit diese Aufzeichnungen relevant sind.

Die Opfer

Bei der Todesfahrt starben eine 83-jährige Frau und ein 54-jähriger Mann. Es gebe keine Erkenntnisse, dass Kinder betroffen sind, sagte der Präsident des Landeskriminalamts, Andreas Stenger. Elf Menschen wurden der Polizei zufolge verletzt, mehrere von ihnen schwer. Alle Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht.