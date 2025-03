Von der Leyen schlägt Milliarden-Plan zur Aufrüstung Europas vor

Die EU-Kommission will die EU-Stabilitätskriterien lockern, um in die Aufrüstung Europas investieren zu können. Neue Fonds von 150 Milliarden Euro sind geplant.

Brüssel – Die EU-Kommission will für eine Erhöhung der nationalen Verteidigungsausgaben die EU-Stabilitätskriterien lockern. Das schlug Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Dienstag in Brüssel vor.