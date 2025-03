Polizei ermittelt: 49-Jähriger verlor im Bezirk Kufstein vierstelligen Betrag an Kryptobetrüger

Kufstein – Ein vermeintlicher Gewinn durch Anlagen in Krypto wurde einem 49-Jährigen Ende vergangener Woche im Bezirk Kufstein zum Verhängnis. Wie die Polizei am Dienstag berichtet, wurde das Opfer am 1. März gegen 14 Uhr durch den bis dato unbekannten Täter dazu verleitet, in Kryptowährungen anzulegen. Dafür überwies der 49-Jährige einen laut Polizei „niedrigen vierstelligen Eurobetrag“ an einen vermeintlichen Anbieter solcher Investments.