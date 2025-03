117 Mitarbeiter betroffen: Palmers schließt 36 Filialen, drei österreichische Investoren in Sicht

Drei österreichische Investoren sind am Traditionsbetrieb interessiert. Nach der ersten Gläubigerversammlung soll das Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung fortgeführt werden.

Wien – Der insolvente Wäschehändler Palmers schließt 36 Filialen. Von diesen Schließungen seien 117 Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer betroffen, teilte das Unternehmen nach der ersten Gläubigerversammlung am Landesgericht Wiener Neustadt mit. Die laufende Finanzierung des operativen Betriebs sei „aktuell gesichert“. Um die Palmers-Sanierung zu finanzieren, laufen derzeit Gespräche mit mehreren Investoren.

Die erzielten Umsätze des Wäschehändlers liegen deutlich über der veranschlagten Finanz-und Fortführungsplanung, teilte der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) am Dienstag mit. Daher soll das Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung fortgeführt werden.

Allerdings sei ohne Hilfe von dritter Seite „aus heutiger Sicht eine Finanzierung der Fortführung sowie der Sanierungsplanquote nicht darstellbar“, merkte der AKV an. Derzeit werden laut den Kreditschützern jedoch Gespräche mit drei österreichischen Investoren geführt. Hinzu kommen laut Palmers „laufend weitere Anfragen neuer Investoren“. Weiters werden die Vermögenswerte wie zum Beispiel die Beteiligungen unter die Lupe genommen – darunter aber auch der Wert der Marke „Palmers“.

Allerdings: „Die am 22.04.2025 stattfindende Prüfungs- und Berichtstagsatzung stellt den nächsten bedeutenden Termin in diesem Sanierungsverfahren dar“, sagte Peter Stromberger vom Kreditschutzverband von 1870. „Erst nach dieser Tagsatzung wird die Gesamthöhe der angemeldeten Passiva feststehen und ein konkreter Bericht über den bisherigen Fortbetrieb des Schuldnerunternehmens vorliegen.“ Die entscheidende Prüfungs- und Sanierungsplantagsatzung findet am 6. Mai statt. (APA)