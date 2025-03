Aus für Volksschule spaltet Langkampfen: Ruf nach Volksbefragung wird laut

In Langkampfen gibt es intensiven Gesprächsbedarf. Die Pläne für das kommunale Zentrum und das Aus für die Volksschule Oberlangkampfen treiben einen Keil in die Gemeinde. Am 18. März diskutieren bei einem TT-Forum Befürworter und Gegner sowie Bildungsexperten über den Plan. Aber ganz besonders sind an diesem Abend die Bürger am Wort.