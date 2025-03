Duale Ausbildung: Karriere mit Zukunft

Die duale Ausbildung, ein bewährtes Modell, das Theorie und Praxis vereint und bietet jungen Menschen eine hervorragende Grundlage für eine erfolgreiche berufliche Laufbahn.

Die duale Ausbildung bietet jungen Menschen eine hervorragende Grundlage für eine erfolgreiche berufliche Laufbahn, indem sie praktische Erfahrungen im Betrieb mit Fachwissen aus der Berufsschule kombiniert. So lernen Auszubildende genau das, was sie für ihren Beruf benötigen. „Die Lehre ist ein Sprungbrett in eine erfolgreiche Karriere. Sie bietet nicht nur eine solide Grundlage, sondern auch die Möglichkeit, sich in einem dynamischen Arbeitsumfeld zu beweisen“, betont David Narr, Fachkräftekoordinator der Wirtschaftskammer Tirol.

Lehrlinge werden von Anfang an in den Arbeitsprozess eingebunden und erwerben Fähigkeiten, die ihnen in der Praxis einen klaren Vorteil verschaffen. Unternehmen schätzen gut ausgebildete Fachkräfte, da sie nicht nur über theoretisches Wissen verfügen, sondern auch mit den Anforderungen des Berufslebens vertraut sind.

Entgegen dem veralteten Vorurteil, dass eine Lehre keine guten Karrierechancen bietet, eröffnet sie tatsächlich viele Möglichkeiten. Wer eine Ausbildung absolviert, kann sich in einem Unternehmen hocharbeiten, eine Meisterprüfung ablegen oder sogar ein eigenes Geschäft gründen. Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels stehen gut ausgebildeten Lehrlingen zahlreiche Türen offen, denn qualifizierte Fachkräfte sind gefragter denn je. „Weiterbildung ist der Schlüssel zu langfristigem Erfolg. Sie eröffnet neue Perspektiven und erhöht die Chancen auf ein höheres Gehalt“, so Narr.

Ein weiterer Vorteil der Lehre ist die Möglichkeit, die eigene Leidenschaft zum Beruf zu machen. Viele Lehrberufe erlauben es, persönliche Interessen mit dem Arbeitsalltag zu verbinden, sei es im technischen, kreativen oder handwerklichen Bereich. „Es ist wichtig, dass junge Menschen das tun, was sie lieben. Eine Lehre kann genau das ermöglichen“, so Narr. Wer mit Begeisterung arbeitet, entwickelt sich nicht nur fachlich, sondern auch persönlich weiter.