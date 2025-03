Mit Kompromissen bis nach Kanada

Hermann Zass wollte eigentlich, als es darum ging, sich für seinen weiteren Ausbildungsweg zu entscheiden, eine Lehre als Mechaniker machen. Er fand aber damals keine entsprechende Lehrstelle. Also entschied er sich für einen ähnlichen Beruf und begann eine Lehre als Schlosser und Schmied, viereinhalb Jahre dauerte die Ausbildung – mit Theorie und Prüfungen in der Berufsschule und der praktischen Ausbildung im Lehrbetrieb. Nach der Gesellenprüfung ging es für Hermann Zass erst einmal ins Ausland: „In der Schweiz arbeitete ich als Maschinist und Schlosser im Tunnelbau, 2005 ging es für mich für knapp fünf Jahre nach Kanada“, erzählt Zass. Auch dort arbeitete er im Tunnelbau, dieses Mal als Maschinenführer. Im Ausland zu arbeiten war damals sein erklärtes Ziel. In Kanada lernte er, wie er heute sagt, eine „ganz andere Arbeitswelt“ kennen: „In Kanada braucht es quasi für jeden einzelnen Arbeitsschritt eine Erlaubnis oder der Schritt kann nur von einer bestimmten Person mit der entsprechenden Berechtigung ausgeführt werden. Bei uns in Österreich wird, meiner Erfahrung nach, mehr mit Hausverstand und unkomplizierter gearbeitet.“