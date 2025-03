Kleinflugzeug in Zell am See abgestürzt: Pilot tödlich verunglückt

Zell am See – Ein Kleinflugzeug ist am Dienstag gegen 13.30 Uhr in unmittelbarer Nähe des Flugplatzes in Zell am See abgestürzt. Ersten Informationen zufolge befand sich in dem einmotorigen Flugzeug eine männliche Person, die laut Polizei bei dem Unglück ums Leben kam. "Die Einsatzkräfte sind vor Ort", erklärte eine Sprecherin der Landespolizeidirektion Salzburg auf APA-Anfrage.