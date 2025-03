Lifestyle-Tipps, doch kaum Privates: Meghan kocht in neuer Netflix-Serie auf

Kochen, Gärtnern, Haushaltstipps. Fünf Jahre nach ihrem Rückzug aus dem britischen Königshaus gibt Herzogin Meghan (43) in ihrer neuen Netflix-Serie „With Love, Meghan“, Tipps für ein schönes Leben. Und versucht sich darin bodenständig und bescheiden zu geben. In Interviews vorab präsentierte sie sich schon mal als fürsorgliche Mutter. Sie liebe es, um 6.30 Uhr aufzustehen, um für ihre Familie Frühstück zuzubereiten, verriet sie laut Bild-Zeitung: „Mein Mann und Archie mögen beide Spiegeleier“, es gebe „sehr viel Speck“ im Familienhaus in Montecito.

In der ersten Folge der neuen achtteiligen Serie warten Fans aber vergeblich auf einen Gastauftritt von Archie (5) und Lili (3), auch Harry (40) kommt nur am Rande vor. Es wurde auch nicht im Heim der Familie gedreht: „Das ist nicht mein Haus“, räumt Meghan in der ersten Folge ein, in der sie an einer Stelle auch erzählt, was sie gern für ihre Übernachtungsgäste vorbereitet.