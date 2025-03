Ein Architekt mit Hausverstand: Liu Jiakun gewinnt den Pritzker Preis

Die weltweit wichtigste Auszeichnung für Architektur geht heuer an Liu Jiakun aus China. Er gilt als scharfer Kritiker der Zerstörung des architektonischen Erbes in seiner Heimat.

Chicago – Der chinesische Architekt Liu Jiakun erhält den Pritzker-Preis 2025, die weltweit renommierteste Auszeichnung für Architektur. Die heuer zum 47. Mal verliehene Ehrung ist mit 100.000 US-Dollar (rund 95.500 Euro) dotiert, wie die Jury am Dienstag in Chicago mitteilte. Der 1956 geborene Liu Jiakun ist ein scharfer Kritiker der Abrisspolitik in China und warnt eindringlich vor der Zerstörung des architektonischen Erbes seines Landes.