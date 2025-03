Arbeiter verschüttet: Zwei Tote bei Grabungsarbeiten auf Baustelle in Oberösterreich

Gampern – Bei Grabungsarbeiten auf einer Baustelle in Gampern (Bezirk Vöcklabruck) sind Dienstagnachmittag zwei Personen ums Leben gekommen. Drei Arbeiter wurden verschüttet, für zwei von ihnen kam jede Hilfe zu spät, teilte die Polizei am Abend mit. Während der Rettungsmaßnahmen durch die Feuerwehr stürzte erneut ein Erdwall ein, wodurch auch noch ein Feuerwehrmann verschüttet wurde. Er sowie einer der Arbeiter wurden befreit und in Kliniken eingeliefert.