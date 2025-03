Süchtig nach Kunst: Elmar Peintner zeichnete sich rund um die Welt

Der Oberländer Künstler war Gast der Zeitzeugengespräche von Tiroler Tageszeitung, ORF und Land Tirol, die am Montag in eine neue Saison startete. Der große Saal des Landhauses war brechend voll. Das Erfolgsrezept der Reihe sind „spannende Menschen, die etwas zu erzählen haben“, betont die Vorstandsvorsitzende der Moser Holding, Silvia Lieb.

Und das trifft auf Peintner in vielfacher Hinsicht zu. Geboren wurde er 1954 und wuchs im Landecker Stadtteil Perjen auf. Die Kunst war ihm quasi in die Wiege gelegt, seine Mutter war Schneiderin und brachte in wenigen Strichen wunderschöne Entwürfe aufs Papier. „Das hat mich als Kind sehr beeindruckt“, erzählt er. Auch sein Vater, der Volksschuldirektor war, hat mit dem Rotstift beim Korrigieren immer vor sich hingezeichnet.

„Ich habe gespürt, dass Fußballspielen mich nicht ausfüllt“, sagt er. Was fehlte, fand er im Malen und Zeichnen. Bei der Berufswahl folgte er nach der Warnung der Tante dem Wunsch der Eltern und wurde zunächst Lehrer. Der Drang, Kunst zu studieren, blieb und er ging nach Wien. Schon damals zeigte sich Peintners Liebe zum Detail. Viereinhalb Jahre zeichnete er an seiner Diplomarbeit, die ihm viele Türen öffnete. Seine Kunst führte ihn später um die ganze Welt – inklusive einer eigenen Ausstellung in der Verbotenen Stadt in Peking.