Dreierkoalition kommt zu erstem Ministerrat zusammen

Was in der Sitzung im Bundeskanzleramt beschlossen wird, wollten die Parteien am Dienstag auf Anfrage nicht konkretisieren. Beim Medientermin dürfte es jedenfalls um Beschlüsse bei der Nationalratssitzung am Freitag gehen. Dort sollen beispielsweise das neue Bundesministeriengesetz und das gesetzliche Budgetprovisorium auf dem Plan stehen, weitere Vorhaben können noch hinzukommen.