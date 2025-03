Van der Bellen bei 1. Präsidentengipfel im Slavkov-Format

Bundespräsident Alexander Van der Bellen reist am Mittwoch nach Südmähren, um am ersten Treffen auf Präsidentenebene mit seinen Amtskollegen aus Tschechien und der Slowakei im sogenannten Slavkov-Format teilzunehmen. Auf dem Schloss Slavkov (zu Deutsch Austerlitz) werden Van der Bellen, Petr Pavel und Peter Pellegrini über den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, die europäische Sicherheit, Stärkung der Kooperation in der EU und nachbarschaftliche Beziehungen sprechen.