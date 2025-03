12-Jährigem wurde Hund in Hall geraubt: Täter (15) festgenommen

Ein 15-Jähriger wurde am Dienstag nach einem Raub in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert. Der Syrer hatte sich zuvor in Hall mit einem 12-Jährigen über TikTok verabredet. „Unter Androhung von Gewalt entnahm der 15-Jährige dem Jüngeren seinen Hund und eine Weste“, berichtete die Polizei.