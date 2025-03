Zwölfjährigem wurde Hund in Hall geraubt: Täter (15) festgenommen

Ein 15-Jähriger wurde am Dienstag nach einem Raub in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert. Der Syrer hatte sich zuvor in Hall mit einem Zwölfjährigen über TikTok verabredet. „Unter Androhung von Gewalt entnahm der 15-Jährige dem Jüngeren seinen Hund und eine Weste“, berichtete die Polizei.