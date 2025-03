career & competence: „Mehrwert für die Suche nach Talenten schaffen“

Die größte Karrieremesse Westösterreichs, career & competence, findet am 14. Mai 2025 im Congress Innsbruck statt. Über 1.800 Studierende, Absolvent:innen und (Young) Professionals wollen hier Unternehmen und Bildungsanbieter persönlich kennenlernen.

Die career & competence fördert das gegenseitige Kennenlernen, den Austausch auf Augenhöhe und auch interaktive Begegnungen, beispielsweise in Form von Workshops.

Seit über 20 Jahren veranstaltet und organisiert die SoWi-Holding bekannte Berufs-, Bildungs- und Karrieremessen in Innsbruck und Klagenfurt.

„Menschen entscheiden mit Herz und Hirn. Es geht nicht nur um irgendwelche Benefits und das Gehalt. Zunehmend wichtiger werden intrinsische Faktoren wie die Menschen hinter dem Betrieb, gelebte Werte sowie die Reputation. Genau hier kann Messe-Recruiting besonders effektiv sein: Diese Faktoren lassen sich am besten persönlich vermitteln, was ein authentischeres Bild ermöglicht, und mehr Vertrauen schafft als rein digitale Kanäle“, so die Veranstalter, Matthias Penz und Florian Brunner von der SoWi-Holding.