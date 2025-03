Der Prank - April, April!

Ein Aprilscherz, der völlig außer Kontrolle gerät, katapultiert den 12-jährigen Lucas und seine Familie im neuen Familienfilm „Der Prank“ (das bedeutet Scherz) aus dem Alltagstrott. Am Morgen des 1. April scheint noch alles in Ordnung. Nur Lucas möchte sich am liebsten unter seiner Bettdecke verkriechen. Nicht nur muss er sich gegen seinen Willen um den Gastschüler Xi Zhōu kümmern, er hat auch schreckliches Lampenfieber vor einem großen Klavierwettbewerb, bei dem er am Nachmittag mit seinem heimlichen Schwarm Charlotte auftreten soll.