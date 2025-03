Nach Flugzeugabsturz in Zell am See: Identität des Piloten geklärt

Nach einem Flugzeugabsturz in Zell am See (Pinzgau) am Dienstagnachmittag hat die Polizei nun die Identität des tödlich verunglückten Piloten bekannt gegeben. Bei dem Mann handelte es sich um einen 59-jährigen Italiener, der am Weg von Bosnien nach Luxemburg war und im Pinzgau einen Zwischenstopp einlegen wollte. Er war der einzige Insasse des Kleinflugzeugs – einer Grumman American AA-5B.