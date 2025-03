130 Meter abgestürzt: Frau kam bei Wanderung in den Stubaier Alpen ums Leben

Eine Frau ist am Montag in den Stuabier Alpen ums Leben gekommen, berichtete die Polizei am Mittwoch. Sie dürfte im steilen Gelände auf dem Weg zum Gipfel des „Zuckerhütl“ ausgerutscht und etwa 130 Meter abgestürzt sein. Die Identität der Verstorbenen war laut Polizei noch nicht geklärt.