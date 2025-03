Wie der neue TV-Spot von RollOn die Bittstellerrolle von Behinderten hinterfragt

Der Clip beginnt mit einer Szene im Supermarkt. Ein Kind im Rollstuhl verzichtet an der Kassa auf eine Süßigkeit, um einer alten Frau mit Kleingeld auszuhelfen. Damit setzt es einen Kreislauf des gegenseitigen Helfens in Gang. Marianne Hengl, Obfrau von RollOn Austria, sagt zum Grundgedanken: „Der Spot beleuchtet die gesellschaftliche Rolle des ‚Bittstellers‘ und ihre Bedeutung in einer solidarischen Gemeinschaft. Er regt dazu an, über den Umgang mit Hilfe und Unterstützung nachzudenken, und zeigt, dass das Bitten um Hilfe kein Zeichen von Schwäche ist, sondern ein Akt, der uns alle verbindet.“