Talente dort finden, wo sie nach beruflicher Orientierung suchen

Orientierung suchen ca. 15.000 Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern, Berufs- und Bildungsinteressierte am 26. und 27. November 2025 in der Messe Innsbruck. Die Visio Tirol, die vollumfängliche Berufs- und Bildungsmesse, ist wieder da.

Eine Plattform soll bereitgestellt werden, die alle Seiten – Unternehmen, Bildungsanbieter und Nachwuchskräfte – verbindet, das gegenseitige Kennenlernen auf Augenhöhe ermöglicht und zum produktiven Austausch anregt. Die Intention: gemeinsam die Möglichkeiten hinsichtlich einer Zusammenarbeit ausloten, Lösungen finden, Perspektiven vermitteln sowie Wege in die Berufs- und Bildungswelt ebnen.

Was wollen Sie mit der Visio Tirol bewirken?

Auf der anderen Seite stehen Unternehmen und Bildungsanbieter, die bei der Suche nach Nachwuchs mit vielen Herausforderungen konfrontiert sind: u. a. demographischer Wandel, veränderte Erwartung der Generation Z, neue Anforderungen an Fähigkeiten, Wettbewerb um Talente, Entwicklungen in der Arbeitswelt.

Penz: Über 110 Aussteller werden mit ca. 15.000 Besucher:innen vernetzt. Neben dem Austausch an den Messeständen wird es ein vielseitiges Rahmenprogramm geben – darunter Diskussionsrunden, Workshops und Hands-on-Stationen.

Über die Veranstalter: Seit über 20 Jahren veranstaltet und organisiert die SoWi-Holding Berufs-, Bildungs- und Karrieremessen in Innsbruck und Klagenfurt. Darunter die jährlich stattfindende Karrieremesse, career & competence, die Berufs- und Bildungsmessen BeSt Innsbruck und BeSt Klagenfurt, die alle zwei Jahre ihre Tore öffnen.