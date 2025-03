Teurer Kindersport in Tirol: Ein Verein schafft Entlastung fürs Familienbudget

Innsbruck – In vielen Familien macht mindestens ein Kind Sport in einem Verein. Für einen zehnjährigen Eishockey-Spieler in einem Innsbrucker Verein berappen seine Eltern 550 Euro Mitgliedsbeitrag im Jahr. Hinzu kommen Kosten für Ausrüstung, Trikots, Camps und Reisen. „Im Jahr kostet uns nur der Eishockeysport unseres Sohnes ungefähr 4000 Euro“, rechnet seine Mutter vor. Die Familie hat zwei Kinder, die kleine Schwester macht auch Sport.