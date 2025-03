Von Frau zu Frauen

Evelyn Schiestl ist in Schwaz nicht nur Geschäftsführerin des Barbara-Ladens – sie bietet dort für die Caritas auch Sozialberatung an und kümmert sich um die Agenden der Caritas-Regionalreferentin in den Dekanaten Schwaz und Hall. Zu ihren Aufgaben als Regionalreferentin gehört die Koordination und Durchführung der Haussammlung.

Auch in diesem Jahr findet die Caritas-Haussammlung im März in ganz Tirol statt. Mehr als 1.200 freiwillige Frauen und Männer gehen allein in der Diözese Innsbruck von Tür zu Tür, um Spenden für Menschen im Inland zu sammeln – Spenden, die dringend benötigt werden. Unterstützt werden damit Menschen in unserem Land, die dringend Hilfe brauchen. Zum Beispiel mit der Katastrophenhilfe, die einspringt, wenn ein Brand oder ein anderes Unglück zur finanziellen Katastrophe führt. Die Familienhilfe ist zur Stelle, wenn durch die plötzliche Erkrankung eines Elternteils kleine Kinder versorgt werden müssen. Pflegende Angehörige finden in der Demenzberatung oder durch ehrenamtliche Besuchsdienste Entlastung. Die Sozialberatung hilft Menschen in akuten Notsituationen. Sie erhalten Unterstützung in einem der Beratungszentren oder über die Caritas-Online-Sozialberatung. Schüler*innen aus benachteiligten Familien werden in den Lerncafés kompetent betreut. Obdachlose bekommen Unterstützung in den Wärmestuben und Essensausgabestellen.