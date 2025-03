Einbruch missglückt: 33-Jähriger wird in Ried im Oberinntal auf frischer Tat ertappt

Ried im Oberinntal – Wenig Glück hatte ein 36-jähriger Einbrecher am Dienstagabend in Ried im Oberinntal. Gegen 21.35 Uhr versuchte der Mann in ein Wohnhaus einzusteigen. Dazu schlug er bisherigen Erkenntnissen der Polizei zufolge wohl zwei Fensterscheiben ein. Durch den dadurch verursachten Lärm flüchtete der Täter dann, ohne in das Haus eingedrungen zu sein oder etwas gestohlen zu haben.