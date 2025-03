Trotz Waffenverbot: Betrunkener schoss in Kitzbühel mit Schreckschuss-Pistole

Ein 67-Jähriger wurde am Dienstag in Kitzbühel festgenommen, weil er trotz aufrechtem Waffenverbot mit einer Schreckschusspistole hantiert hat. Der Mann war betrunken und wurde festgenommen. Ihn erwartet nun eine Anzeige auf freiem Fuß.

Gegen 17 Uhr wurde die Polizei alarmiert, weil eine Person in einem Gebäude in der Kirchgasse Schüsse abfeuerte. „Im Zuge der weiteren Erhebungen konnte ein 67-jähriger Österreicher allein in seinem Zimmer im Bett liegend angetroffen werden“, berichten die Beamten weiter. Im Zimmer wurden eine abgfeuerte Schreckschusspatrone sowie mehrere nicht abgefeuerte Patronen sichergestellt. (TT.com)