Jugendlicher nach Sieben-Meter-Sturz von Dach in Tulfes verletzt

Zu einem ungewöhnlichen Unfall kam es am Faschingsdienstag im Gemeindegebiet von Tulfes. Dort kletterte ein Jugendlicher gegen 18 Uhr auf das sieben Meter hohe Dach eines Wohnhauses und setzte sich hin, um „die Aussicht zu genießen“. Dann, so die Polizei in einer Aussendung weiter, stürzte er aus bisher unbekannter Ursache herab.